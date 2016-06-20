بلجيكا.. توقيف 6 أشخاص في الاعتداء على قطار تاليس

تم توقيف ستة أشخاص، اليوم الاثنين، في بروكسل في إطار التحقيق حول الاعتداء الفاشل على #قطار_تاليس الذي يربط بين امستردام وباريس في 21 أغسطس 2015 كما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية.

وقالت النيابة إن "قاضي التحقيق أمر اليوم بتنفيذ ست مداهمات تم خلالها توقيف ستة اشخاص للاستماع إلى أقوالهم"، مؤكدة "عدم العثور على أسلحة أو متفجرات".

ونفذت المداهمات في 3 مناطق في #بروكسل هي مولنبيك وهارن وسان-لامبير.

وأضافت النيابة "ان قاضي التحقيق سيقرر في الساعات المقبلة احتمال تمديد حبسهم".

وتابعت أن المداهمات "تمت دون مشاكل تذكر" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول "المضبوطات وهوية الموقوفين" لمصلحة التحقيق.

وفي 21 أغسطس 2015 تم تفادي مجزرة في قطار تاليس بين امستردام وباريس بفضل 3 شبان أميركيين بينهم عسكريان في إجازة بعد أن سيطروا على المغربي أيوب الخزاني (25 عاماً) المدجج بالسلاح والذي أطلق النار.

وتأتي العملية الأمنية الاثنين بعد عملية مهمة للشرطة اعتقلت خلالها 40 شخصاً ليل الجمعة السبت خلال مداهمات.

وبينهم ثلاثة رجال وجهت إليهم السبت تهم "محاولة القتل في إطار إرهابي" و"المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية" على خلفية تهديدات حول تظاهرات في #بلجيكا خلال مباراة بلجيكا-ايرلندا في إطار كأس اوروبا 2016.