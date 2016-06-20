صدامات بين الشرطة ومهاجرين في مخيم كاليه بشمال فرنسا

اندلعت بعد ظهر الاثنين صدامات بين مئات المهاجرين وقوى الأمن الفرنسية على طريق سريعة تحيط بمخيم اللاجئين في كاليه بشمال #فرنسا، على ما أفاد مراسل وكالة #فرانس برس في المكان.

واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع لإبعاد المهاجرين الذين استخدموا عوائق لإبطاء حركة السير ومحاولة الصعود إلى شاحنات متجهة الى بريطانيا.

وأعلنت سلطات المنطقة أن الصدامات لم تسفر عن إصابات معلنة توقيف مهاجر واحد على الأقل بسبب "إلقاء مقذوفات".

كذلك أقدم المهاجرون على تفكيك عدد من السياجات الامنية على جانبي الطريق، فيما حاول بعضهم تسلق شاحنات عبر نزع اغطية مقطوراتها.

وكانت الطريق الدائرية المرفئية مغلقة في اتجاه محطة المراكب منذ الساعة 16,00 (14,00 ت غ) بحسب وكالة فرانس برس، ما أدى إلى ازدحام سير على طول كيلومترات بالاتجاهين على الطريق السريعة ايه16.

وفي الاحصاء الأخير الذي أجرته الادارة المحلية منتصف أيار/مايو بلغ عدد #المقيمين في مخيم لا لاند في كاليه الذي يطلق عليه اسم "الادغال" 3913 مهاجرا. لكن جمعيتين لمساعدة المهاجرين ("هيلب ريفيودجيز" و"لوبيرج دي ميغران") افادتا انذاك ان عددهم 5188 مهاجرا، ثم أشارتا إلى 6123 مطلع حزيران/يونيو.