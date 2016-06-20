فيديو لادعاء دشتي بفبركة أفلام يخطب فيها بالأمم المتحدة

يلقي النائب الكويتي الهارب، عبدالحميد دشتي، في الفيديو المرفق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف حول الإرهاب ومكافحته في آذار/مارس الماضي، ليتضح بعد ثلاثة أشهر أنه مجرد فيديو وهمي يقف فيه دشتي ممثلاً بديكور مزيف ودون جمهور.

وتضاف فضيحة جديدة إلى فضائح دشتي، الذي يعتبر نفسه ناشطاً حقوقياً، بالهجوم على السعودية والتحالف العربي ومملكة البحرين.

وقد حاول إخفاء هذه الفضيحة قبل أن تكشفها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يواجه دشتي، الهارب من الكويت والذي يقال إنه في سوريا، قضايا عدة في بلاده، بعد صدور قرار النائب العام الكويتي بضبطه وإحضاره.

وكانت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت في آذار/مارس على رفع الحصانة البرلمانية عنه، وحكم عليه بالسجن عامين من إحدى المحاكم البحرينية.

كذلك رفعت الحصانة النيابية عنه في قضية أخرى هي قضية جنح مرفوعة من أحد المواطنين الكويتيين ضده.

ويبقى أمام دشتي خياران لا ثالث لهما، أن يعود إلى الكويت ويتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه في القضايا المرفوعة ضده أو البقاء هارباً خارج الكويت في دولة يضمن عدم تسليمها له عبر الإنتربول.