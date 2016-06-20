نتنياهو: لسنا مستعدين لإقرار معاهدة حظر التجارب النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل "تدعم" معاهدة #حظر_التجارب_النووية، لكنها غير مستعدة حتى الآن للمصادقة عليها.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله خلال لقائه لاسينا زربو، الأمين العام لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومقرها فيينا، إن "إسرائيل تدعم المعاهدة وأهدافها ولهذا قامت بتوقيعها".

وأكد البيان أن "رئيس الوزراء أضاف أن قضية المصادقة على المعاهدة تعتمد على الظروف الإقليمية والتوقيت المناسب".

وتعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكنها ترفض تأكيد أو نفي امتلاكها أسلحة نووية.

وترفض إسرائيل بشدة امتلاك دول أخرى في المنطقة خصوصاً عدوتها اللدودة إيران، سلاحاً نووياً.

وكان نتنياهو من أشد منتقدي الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والدول الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.