هاموند: خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون بلا رجعة

حذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الاثنين من أن المملكة المتحدة لن تتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا خرجت منه على أثر الاستفتاء الذي سيجرى الخميس المقبل.

وقال هاموند عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ "إنه قرار لا رجعة فيه. إذا قرروا المغادرة (الاتحاد الأوروبي) فلن تكون هناك عودة. لن يعود بإمكان بريطانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق إلا في شروط غير مقبولة"، مثل إلزامها بالانضمام إلى منطقة اليورو أو إلى مجال شينغن.

وتوقع الوزير البريطاني أن تكون نتائج التصويت في "معركة الاستفتاء" بين المعسكرين "متقاربة جداً".