ألمانيا.. رفض استئناف أردوغان بقضية دار نشر

رفضت محكمة استئناف في #ألمانيا الثلاثاء استئنافا قدمه #الرئيس_التركي رجب طيب أردوغان بعد حكم محكمة أقل درجة برفض توجيه إنذار قضائي للرئيس التنفيذي لدار أكسيل شبرينغر الألمانية للنشر.

وكان أردوغان يسعى للحصول إلى إنذار قضائي أولي حتى لا يكرر ماتياس دوبفنر الرئيس التنفيذي لدار شبرينغر عبارة مسيئة للرئيس التركي بعد أن أبدى علانية تأييده لقصيدة شعرية مثيرة للجدل تسخر من #أردوغان قرأها الإعلامي الساخر يان بومرمان في التلفزيون الألماني في مارس.

وأيدت المحكمة حكما صدر من المحكمة الأقل درجة في مايو قائلة إن تصريحات دوبفنر تحظى بالحماية بمقتضى قوانين حرية التعبير الألمانية.