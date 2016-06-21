الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا لـ6 أشهر

اتفق سفراء #الاتحاد_الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ستة أشهر إضافية في ظل غياب أي تقدم حول حل النزاع الأوكراني كما قالت مصادر أوروبية الثلاثاء.

وقالت المصادر إن سفراء الدول الاعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي وافقوا على القرار بالمبدأ ويعود الآن إلى الوزراء إعطاء الموافقة النهائية ويحتمل أن يتم ذلك الجمعة.

وأضافت المصادر أن العقوبات التي تنتهي مهلتها في نهاية يوليو ستمدد الآن حتى يناير 2017.

وتستهدف العقوبات قطاعات النفط والمال والدفاع في الاقتصاد الروسي وفرضت بعيد إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "أم اتش 17" في يوليو 2014 والذي حملت مسؤوليته للمتمردين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

والأسبوع الماضي مدد الاتحاد الأوروبي لسنة حتى يونيو 2017 عقوبات أخرى فرضت على #روسيا في مارس 2014 بعد ضمها شبه جزيرة #القرم الأوكرانية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة #عقوبات أخرى تتضمن حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة ضد شخصيات روسية وأوكرانية تدعم الانفصاليين في مطلع 2014. وهذه الاجراءات سارية حتى سبتمبر.