البيت الأبيض عن حظر الأسلحة: جبن مخجل في مجلس الشيوخ

أدان البيت الأبيض، الثلاثاء، "جبن" #مجلس_الشيوخ الأميركي غداة رفضه تشديد القوانين المتصلة بالأسلحة النارية والذي طرحه الديموقراطيون بعد مقتل 49 شخصا في اعتداء بأورلاندو.

وقال المتحدث باسم الرئيس #باراك_اوباما، جوش ارنست، على قناة "ام اس ان بي سي ان: "ما شهدناه بالأمس مشهد جبن مخجل...لا أجد كلمة أخرى لوصفه".

واستهدف الاقتراحان الديموقراطيان من جهة منع الاشخاص الواردة اسماؤهم على لوائح مراقبة الارهابيين من شراء اسلحة نارية، ومن جهة اخرى الزام جميع بائعي الاسلحة لا سيما في المعارض المتخصصة، بالتحقق من السوابق والحالة النفسية للزبون قبل بيع اي قطعة.

وقال ارنست: "انها مشاريع قانون منبثقة من منطق سليم"، مضيفا ان "الجبناء هم اشخاص يتكلمون بصوت مرتفع على أمل الا يطلب منهم التحرك وفعل أمر ملموس. هذا تماما ما فعله الجمهوريون".

وأضاف: "لا يريدون القيام بشيء لانهم يخافون من الجمعية الوطنية للبندقية"، لوبي الاسلحة الواسع النفوذ، معتبرا ذلك "عارا".

ويدرك الديموقراطيون تراجع فرص اقرار اي اصلاح قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مطلع نوفمبر، لكن هدفهم الرئيسي يكمن في جعل النقاش حول الاسلحة رهانا فعليا في الحملة.

والخميس في #اورلاندو اعتبر الرئيس اوباما، بعد لقاء مع عائلات ضحايا اطلاق النار، ان الجدل حول الاسلحة يجب ان "يتغير" في الولايات المتحدة.

وقال ان "الذين يدافعون عن سهولة الحصول على بنادق هجومية عليهم مقابلة هذه العائلات" داعيا اعضاء مجلس الشيوخ ليكونوا على قدر المسؤولية.