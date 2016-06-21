الكويت.. المؤبد لمواطن كويتي دهس وافدا مصريا

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، بحق مواطن #كويتي أدين بقتل وافد #مصري، عن طريق دهسه عمداً بسيارته، بحسب مصادر قضائية.

وأضافت المصادر أنه بإمكان المدان الموقوف حاليًا (لم تبيّن معلومات عنه) استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الكويتية.

وتعود حادثة الدهس إلى نهاية أكتوبر الماضي، والتي جاءت على خلفية مشاجرة جماعية وقعت في مجمع الرحاب التجاري بمنطقة #حولي (جنوب الكويت العاصمة)، بين مواطنين كويتيين ووافدين مصريين بسبب خلاف جرى بينهم، حسبما أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية وقتها.

وبعد يومين أعلنت الشرطة الكويتية القبض على كل المتورطين في "المشاجرة "، وعددهم 14 شخصًا، وقائد السيارة الذي قام بالدهس وصدر بحقه الحكم بالسجن الثلاثاء.