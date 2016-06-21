توقيف 3 أشخاص على صلة بقاتل الشرطي الفرنسي وزوجته

أوقف ثلاثة أشخاص كانوا على صلة #بالعروسي_عبالة الذي قتل شرطيا وزوجته الثلاثاء للاشتباه بقيامهم بعمليات رصد استهدفت شرطيين، كما أعلنت مصادر في #الشرطة_الفرنسية.

والرجال الثلاثة صدرت عليهم في الماضي أحكام لوقائع ذات طابع إرهابي.

وقال مصدر في الشرطة إنهم قاموا بعمليات مراقبة خصوصا بمناسبة تجمع احتفالي في منطقة ايفلين غرب #باريس، حيث كان يعمل الشرطيان اللذان قتلهما عبالة في 13 يونيو.

وقام عبالة الذي أعلن ولاءه لتنظيم "داعش" بقتل مساعد قائد شرطة ايفلين جان باتيست سالفين (42 عاما) بالسكين مع زوجته جيسيكا شنايدر (36 عاما) التي تعمل موظفة إدارية في المخفر المجاور في منزليهما في مانيافيل غرب باريس، قبل أن ترديه وحدة من النخبة في الشرطة.

وتبنى هذا الاعتداء المزدوج تنظيم داعش الذي يحض مناصريه بانتظام على قتل رجال شرطة وعسكريين في بلدان التحالف الدولي، التي تشن حملة عسكرية ضد مواقعه في سوريا والعراق.