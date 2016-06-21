ميليشيا حزب الله تحرض شعب البحرين للاحتجاج على حكومته

حرضت ميليشيا حزب الله اللبناني، الشعب البحريني للتعبير عن غضبه وسخطه من قرار حكومته بسحب الجنسية من #رجل _دين #شيعي، بحسب بيان للحزب، هدد بأن ذلك القرار ستكون له عاقبة وخيمة.

فبعد التحريض إلإيراني ضد #السعودية وسفارتها في بغداد، تتحول دفة التحريض إلى باقي الخليج العربي، وهذا المرة، تصعيد غير مسبوق على مملكة البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت سحب الجنسية من احد مواطنيها بتهمة التعاون مع الأجندة الإيرانية وهو #عيسى _قاسم، فبادرت # ميليشيا حزب الله، الى إصدار بيان خارج كل لغة السياسة، يحرض بلغة وصفت بالسوقية على #البحرين.

ويدفع بأهالي البحرين الى المواجهة الأهلية ويهدد بعواقب وخيمة لقرارات الحكومة البحرينية.

وسرعان ما قفز مسؤول فيلق القدس في #الحرس _الثوري _الإيراني ، المصنف على لائحة #الإرهاب ، في غير #دولة، قفز الى المشهد، مباشرة، يُنذر بصراع دموي مسلح في تناغم مع تصريحات حزب الله اللبناني.

الداخلية البحرينية أكدت أن قرار اسقاط الجنسية عن عيسى قاسم جاء على خليفة أنشطة حاول من خلالها تقسيم المجتمع البحريني بتشجيع الشبان على انتهاك الدستور وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

بيان الداخلية البحرينية بيّن أن قاسم ومنذ اكتسابه الجنسية البحرينية عمل على تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، في إشارة الى إيران،التي سبق وأن كشفت دول خليجية زرعها لخلايا نائمة في المنطقة نفذت أو حاولت القيام بأعمال تخريبية.