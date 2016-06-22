إدانة أميركيين بالتآمر لدعم داعش

قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن رجلين من أنهايم بكاليفورنيا أدينا، اليوم الثلاثاء، بالتآمر لتقديم دعم مادي لمتشددي تنظيم داعش، بما في ذلك محاولة أحدهما السفر إلى الشرق الأوسط للانضمام للتنظيم المتشدد.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي إن هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمقاطعة أورانج جنوبي لوس أنجلوس، أصدرت حكمي إدانة بحق نادر الهزيل (25 عاما) ومهند بدوي (25 عاما) بعد مداولات استمرت لأكثر قليلا من ساعة في نهاية محاكمة استمرت لأسبوعين.

وبالإضافة للإدانة بتهم التخطيط لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أدين الهزيل أيضا بالسعي فعليا لتقديم مثل هذا الدعم، وأدين بدوي بمساعدة هذه المحاولات والتحريض عليها.

وأفاد بيان مكتب المدعي العام الأميركي بأن المحلفين أدانوا الهزيل في 26 اتهاما بالتحايل البنكي، وأدانوا بدوي في تهمة واحدة تتعلق بالمساعدة على الاحتيال المالي.

وقال المدعون إن الرجلين اعتقلا في 21 مايو/أيار 2015 حين حاول الهزيل ركوب طائرة من مطار لوس أنجلوس الدولي للذهاب إلى تركيا.

وقالت السلطات إن الهزيل حجز تذكرة ذهاب فقط إلى إسرائيل كان مقررا توقفها في اسطنبول، وإن الهزيل اشترى له التذكرة.

وتفيد وثائق القضية بأن الهزيل سبق له الظهور في مقطع فيديو التقطه المتهم الآخر، حيث أقسم على بيعة زعيم داعش أبو بكر البغدادي وتعهد بالسفر لسوريا ليصبح مقاتلا في صفوف التنظيم.