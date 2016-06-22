ارتفاع عدد قتلى هجوم الرقبان على الحدود الأردنية إلى 7

ارتفع عدد قتلى #تفجير_الرقبان الذي وقع على الحدود الشمالية الشرقية بالقرب من الساتر الترابي بين #الأردن و #سوريا فجر الثلاثاء، إلى 7 أشخاص.

وكان التفجير أسفر عن مقتل 6 وإصابة 14 من أفراد حرس الحدود الأردني والأجهزة الأمنية، إلا أن أحد المصابين توفي اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت الثلاثاء عن مقتل 6 أفراد، وإصابة 14 جريحاً من حرس الحدود الأردني والأجهزة الأمنية في هجوم بسيارة مفخخة على الحدود الشمالية الشرقية بالقرب من الساتر الترابي المقابل لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الرقبان، وفقاً لبيان #الجيش_الأردني.

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين، تشغله مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وقد توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى قيادة القوات المسلحة بعد الهجوم على الحدود.