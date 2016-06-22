الأردن وأميركا يؤكدان على أهمية الشراكة لمكافحة الإرهاب

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، #ناصر_جودة، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم #داعش الإرهابي، #بريت_ماكجورك، وبحث معه الجهود المبذولة في التعامل مع الإرهاب ومكافحته، لاسيما تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الوزير دعم بلاده لكل جهد يهدف إلى #مكافحة_الإرهاب، وأن المملكة في طليعة هذه الجهود، مشيراً إلى قول #العاهل_الأردني بأن هذه الحرب هي "حربنا جميعا للدفاع عن ديننا ومستقبلنا ضد خوارج هذا العصر".

واستعرض جودة مع المسؤول الأميركي الهجوم الإرهابي الذي وقع على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة أمس، وأسفر عن مقتل 6 وإصابة 14 من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها الأردن بعد الهجوم الإرهابي لمكافحة الإرهاب وإغلاق المنطقة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأكد الجانبان على أهمية الشراكة #الأردنية #الأميركية في الحرب على الإرهاب، وشددا على أهمية استمرار العمل والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الدولي المعنية للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره ومستعرضين بهذا الصدد الإنجازات التي تم تحقيقها في دحر هذه الجماعات الإرهابية.

ومن جانبه، دان المبعوث الأمريكي الهجوم الإرهابين، مؤكداً تضامن الولايات المتحدة الأميركية الكامل مع المملكة والإصرار على مكافحة الإرهاب والقائمين عليه واستئصال جذوره.

وعبر المبعوث الأميركي عن تقديره لدور الأردن المحوري بقيادة العاهل الأردني في مكافحة الإرهاب والتطرف والعصابات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.