باريس تتراجع وتسمح بتنظيم مسيرة نقابية

سمحت #الحكومة_الفرنسية بتنظيم مسيرة للنقابات المعارضة لقانون العمل الخميس، وذلك بعد أن كانت السلطات قررت منع التظاهرة، وفق ما أعلنت مصادر نقابية، الأربعاء.

وقال مسؤولون نقابيون بعد اجتماع مع وزير الداخلية، برنار كازنوف، إن المسيرة ستنظم "وفق مسار اقترحته وزارة الداخلية".

وبلغ طول المسار 1,6 كلم على أطراف ساحة الباستي، بحسب المصدر ذاته.

وقال فيليب مارتينيز، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في بيان مشترك باسم #النقابات السبع المعارضة لقانون العمل، إنه "انتصار للديمقراطية"، داعيا الموظفين إلى التظاهر بكثافة.

وكان قائد شرطة #باريس المكلف بالحفاظ على أمن العاصمة، أعلن في وقت سابق منع التظاهرة قائلا في بيان "ما من خيار آخر"، وذلك بعد رفض النقابات السبع المعنية الاكتفاء بتجمع في مكان واحد، ما تعتبره السلطات أسهل مراقبة.