الحكم على "خباز داعش" في الدنمارك

دانت محكمة في كوبنهاغن صاحب مطعم للبيتزا في #الدنمارك، الأربعاء، بالانضمام إلى تنظيم داعش للقتال في سوريا، في أول قضية من نوعها في البلاد.

وصدر الحكم وسط مخاوف من تزايد التطرف بين المسلمين في أوروبا والهجمات الدامية التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في #باريس وبروكسل.

وتبين للمحكمة أن المتهم (24 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والتركية مدان بالانضمام لداعش في عام 2013 لارتكاب أعمال إرهابية في سوريا.

وألقي القبض على الرجل في مارس عام 2015.

وينفي الرجل القتال مع #داعش ولكنه اعترف بالعمل كخباز للتنظيم في #سوريا.

ومن المتوقع أن يصدر عليه حكم في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

والسلطات الدنماركية في حالة تأهب قصوى منذ مقتل شخصين في هجومين بالرصاص على ندوة عن حرية التعبير وعلى معبد يهودي في كوبنهاغن في فبراير عام 2015.

وفي أبريل، اعتقلت الشرطة الدنماركية أربعة أشخاص للاشتباه في أن تنظيم داعش جندهم لارتكاب أعمال إرهابية، وألقت القبض على اثنين آخرين بتهمة خرق القانون الدنماركي لحيازة الأسلحة.

وقالت المخابرات في أكتوبر إن من المعتقد أن أكثر من 125 شخصا من الدنمرك انضموا لداعش بعد أن سافروا إلى سوريا والعراق، مضيفة أن 27 على الأقل منهم لقوا حتفهم هناك.