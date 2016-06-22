قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلا منشدا صوفيا باكستانيا شهيرا بالرصاص في مدينة كراتشي الساحلية بعد يومين من خطف ابن قاض إقليمي على يد ملثمين.
وكان المنشد #أمجد_صبري (45 عاما) أحد أشهر منشدي موسيقى القوالي الصوفية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 700 عام في جنوب آسيا.
وذكر مسؤولون أن #مسلحين على متن دراجة نارية أطلقا النار على الزجاج الأمامي لسيارة صبري أثناء عبورها جسرا في المدينة الواقعة بجنوب #باكستان وإن أحد أقاربه كان معه في السيارة وأصيب.
وقال ألاه دينو خواجة قائد شرطة السند: "اعترض مهاجمان يركبان دراجة نارية سيارته واستهدفا أمجد صبري الذي كان يقود السيارة". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.
باكستان.. مقتل منشد صوفي في كراتشي بالرصاص
قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلا منشدا صوفيا باكستانيا شهيرا بالرصاص في مدينة كراتشي الساحلية بعد يومين من خطف ابن قاض إقليمي على يد ملثمين.