بوتين يدعو إلى تعزيز قدرات روسيا ضد الناتو "العدواني"

أعلن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين الأربعاء أن روسيا يجب أن تعزز استعدادها القتالي في الوقت الذي يتوسع فيه #حلف_شمال_الأطلسي (الناتو) ويحرك بنيته الأساسية تجاه حدود #روسيا.

وقال في كلمة أمام مجلس النواب إن "حلف الأطلسي يعزز نبرته العدائية وإجراءاته العدوانية قرب حدودنا. وفي مثل هذه الأحوال من واجبنا أن نولي اهتماما خاصا بتقوية الاستعداد القتالي لبلادنا".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الماضي، أن الحلف سينشر 4 كتائب "قوية" في بلدان البلطيق الثلاثة وفي بولندا، ردا على التحركات الروسية في أوكرانيا.

وأكد أن هذه الخطوة ستبعث "برسالة واضحة أن الحلف الأطلسي مستعد للدفاع عن جميع الحلفاء" في حال تعرضهم لعدوان.

وثار التوتر بين الغرب وروسيا بسبب الخلافات حول عدد من القضايا مثل أوكرانيا وسوريا.