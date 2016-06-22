تركيا تمنع وزيراً ألمانياً ونواباً من زيارتها

ألغى وزير دولة ونواب ألمان زيارة إلى #تركيا بعد أن رفضتها انقرة بسبب التوتر بين الجانبين، اثر اعتراف البرلمان الألماني بإبادة الأرمن، وفق وزارة الدفاع الألمانية.

وقالت وزارة الدفاع الأربعاء إن "زيارة وزير الدولة رالف بروكسيبي ونواب البوندشتاغ لقاعدة الجيش في #إنجرليك في تركيا لا يمكن أن تتم وفقاً لما تقرر". وأضافت أن "السلطات التركية غير موافقة في الوقت الراهن على برنامج الزيارة" من دون أن توضح وجه الاعتراض.

وذكر موقع مجلة "دير شبيغل" أن الجنرال ديتر وارنيكي المكلف المسائل الاستراتيجية في الوزارة قال خلال جلسة مغلقة للجنة الدفاع في البوندشتاغ إن الأتراك برروا رفض اتمام الزيارة التي كانت مقررة في يوليو بالاعتراف بإبادة الأرمن.

يذكر أنه بعد قرار النواب #الألمان الاعتراف بإبادة #الأرمن مطلع يونيو، عبرت تركيا عن غضبه، وتوعد رئيسها رجب طيب #أردوغان بالرد.



