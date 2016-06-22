سويسرا تعتقل قياديا يشتبه في تجنيده عناصر لصفوف داعش

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأربعاء أن السلطات السويسرية احتجزت من يشتبه أنه أحد زعماء المتشددين، وهو أول احتجاز لشخصية بارزة في إحدى الجماعات السلفية التي تتخذ من مدينة #فينترتور الشمالية مقرا لها.



وذكر التقرير أن الرجل - الذي كان اعتنق الإسلام وجرى تعريفه بالحرف (اس) - احتجز قيد التحقيق في حين بدأت السلطات فحص ما يشتبه بأنه الدور الذي قام به لجذب شبان نحو الفكر المتطرف وتجنيدهم للقتال في صفوف تنظيم داعش في #سوريا و #العراق.



ولم يؤكد ممثلو الادعاء الاتحاديون صحة هذا التقرير. وقالوا في بيان إن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحترم طلبا لتأجيل بث تقريرها بضعة أسابيع لتفادي تعريض "تحقيق جنائي مفتوح حول إرهاب مدفوع بالفكر المتطرف" للخطر.



وأعلنت المخابرات الاتحادية السويسرية الشهر الماضي - بعد هجمات المتشددين الدامية في فرنسا وبلجيكا - أن السلطات السويسرية بدأت في مراقبة أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي لنحو 400 متطرف محتمل ربما يمثلون تهديدا أمنيا.



وذكر التقرير السنوي للمخابرات أن #سويسرا الدولة الحيادية ليست هدفا أساسيا لهجمات المتشددين كونها ليست طرفا في الحملة العسكرية ضد جماعات مثل تنظيم داعش لكن مع ذلك جرى رفع مستوى التهديد الأمني.



وتتعقب السلطات عن قرب المشتبه بأنهم متطرفون، والذين يعودون إلى سويسرا قادمين من بعض الدول وخصوصا سوريا حيث يعتقد أنهم يتلقون تدريبا على تنفيذ الهجمات.

وتعتقد السلطات السويسرية أن أكثر من 70 شخصا سافروا إلى الشرق الأوسط منذ عام 2001 حتى يكونوا مقاتلين.

وأدانت محكمة سويسرية في أبريل 3 عراقيين في تهم ذات صلة بالإرهاب وهي الإدانة التي قال ممثل الادعاء إنها تبعث برسالة إلى المتشددين مفادها ألا يعتبروا البلد هدفا سهلا.



واعتقل الثلاثة الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم في أوائل عام 2014 للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية ومساعدة متشددي تنظيم داعش على الدخول إلى البلاد.



وقالت سويسرا الشهر الماضي إنها تسعى لسحب جنسية شاب عمره 19 عاما يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية قال صاحب عمل سابق كان يعمل لديه أنه يشتبه أنه متشدد سافر إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش.