شاهد لفتة محمد بن زايد تجاه أب يقاتل في اليمن مع أبنائه

في لفتة تقدير لما بذلته تلك العائلة في سبيل الوطن، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد #أبوظبي ، جندياً إماراتياً مع أبنائه الثلاثة الذين يشاركون ضمن #القوات_الإماراتية في #اليمن.

وكشف الشيخ #محمد_بن_زايد، لضيوفه مساء الثلاثاء كيف اكتشف بالصدفة أن جندياً إماراتيا وأولاده الثلاثة يشاركون ضمن قوات بلادهم في اليمن.

وأضاف أثناء استقباله الجندي وأبنائه: "بالصدفة اكتشفناه هو وعياله الثلاثة موجودين في اليمن، طبعاً هذه نوعية جميلة من عيالنا الإماراتيين الذين لديهم غيرة وحرص ووطنية على أنهم يحبون دائماً رفع علم بلادهم بشكل مشرف". وأعرب عن فخره "بهذه النوعية من المواطنين، كونها ترفع راية الإمارات بالعز والفخر"، شاكراً محمد وأبناءه الثلاثة نيابة عن جميع الإماراتيين.

جاء ذلك على هامش استقبال الشيخ محمد بن زايد للطلبة الأوائل والمتفوقين في الصف الثاني عشر على مستوى الإمارات.