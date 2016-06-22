كاميرون: لا يمكن التكهن بنتيجة بقاء بريطانيا بالاتحاد

قال #ديفيد_كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إن #الاستفتاء المزمع غدا الخميس على #عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي سيسفر على الأرجح عن تنافس محتدم للغاية ومن الصعب تخمين نتيجته.

لكنه حث مواطنيه، بالبقاء في منظومة #الاتحاد_الأوروبي والتفكير في تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البلاد وعلى الأجيال التالية.

وأفصح كاميرون "سنكون أقوى لأنه إذا تركنا الاتحاد، سوف يقلل ذلك من قدرة بلادنا على إنجاز الأمور في العالم".

وأضاف "مع الاتحاد سنكون أكثر أمانا لأننا سنكافح #الإرهاب والجريمة وتغيرات #المناخ بشكل أفضل إذا وقفنا مع بعضنا البعض".

وتابع "إضافة إلى كل ذلك نحن بحاجة إلى الوصول إلى سوق يضم 500 مليون شخص ما يعني وظائف واستثمارات وهو شيء مهم لحياتنا وعائلاتنا".

يذكر أن البريطانيين مدعوون، غدا الخميس، لتحديد مصير بلادهم في الاتحاد الأوروبي (انضمت إليه عام 1973) عبر استفتاء تاريخي ستكون له آثاره السياسية والاقتصادية أيا كانت نتائجه. وفي حال فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، ستكون المملكة المتحدة أول بلد يخرج من الاتحاد الأوروبي الذي أسس عام 1957.