كوريا الشمالية تختبر صاروخين متوسطي المدى

أجرت #كوريا_الشمالية الأربعاء تجربتين لصاروخين قويين متوسطي المدى، باءت إحداهما بالفشل، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في البدء، إلى أن بيونغ يانغ أجرت تجربة صاروخية فاشلة من ساحلها الشرقي يعتقد أنها لصاروخ قوي جديد متوسط المدى قادر على ضرب القواعد الأميركية في جزيرة #غوام.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مجهول الطراز من ساحلها الشرقي قبيل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (21.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وأضاف: "يبدو أن عملية الإطلاق باءت بالفشل"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تجربة ثانية مماثلة، لم تتمكن وزارة الدفاع من تأكيدها.

والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بيونغ يانغ كانت تستعد لتجربة جديدة لصاروخ "موسودان" الباليستي متوسط المدى.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأربعاء أن التجربة الصاروخية أمر "غير مقبول"، مؤكدا عزمه التحرك إلى جانب دول أخرى ضد نظام بيونغ يانغ.

ونقلت وسائل إعلام عدة عن آبي قوله "سنجري تحليلا مفصلا ونعمل جنبا إلى جنبا مع المجتمع الدولي. وفي حال كان الأمر متعلقا فعلا بصاروخ باليستي، فإنه سيكون بوضوح أمرا غير مقبول".

واخفقت كوريا الشمالية اربع مرات هذه السنة في اطلاق الصاروخ #موسودان الذي يتراوح مداه من 2500 الى 4000 كيلومتر.

ويمكن للصاروخ قصير المدى أن يطال كامل أراضي كوريا الجنوبية واليابان، فيما قد يصل بعيد المدى أيضا إلى القواعد العسكرية الأميركية في جزيرة غوام.

ويمنع عدد كبير من قرارات مجلس الامن الدولي كوريا الشمالية من استخدام تكنولوجيا الصواريخ. إلا ان بيونغ يانغ تدأب على اطلاق صواريخ قصيرة المدى تسقط في بحر اليابان قبالة ساحلها الشرقي.