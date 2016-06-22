مسافر إلى السعودية اعتقلوه وبحوزته أجهزة إلكترونية

مسافر عمره 29 سنة، كان يستعد في مطار هيثرو الدولي بلندن، لركوب طائرة على أهبة الإقلاع إلى السعودية، أوقفه رجال مكافحة الإرهاب البريطانيون بعد ظهر الاثنين الماضي واعتقلوه.

جاء الاعتقال "اشتباها بارتكابه أعمالا إرهابية"، ولأن أجهزة إلكترونية كانت بحوزته، ودققوا فيها، على معلومات "قد تكون مفيدة لارتكاب عمل إرهابي" وفق ما ذكر متحدث باسم "سكوتلانديار" أمس الثلاثاء.

ونقل المسافر بعد اعتقاله إلى مركز احتجاز في لندن، وصادروا كل ما معه، خصوصا أجهزة إلكترونية لم يفصح المتحدث عن طرازها ونوعيتها، ولا عن اسم الشاب وجنسيته، لكنه ذكر فيما قرأته "العربية.نت" بخبر اعتقاله الوارد كعاجل في مواقع معظم وسائل الإعلام البريطانية، ومنها صحيفة "التلغراف" المحلية، أن منزلا في حي بغرب لندن، تم تفتيشه، من دون ذكر لأي تفاصيل بشأن هذه المعلومة أيضا.

أما اعتقاله، فتم بموجب المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، طبقا لما ذكر المتحدث، وهي مادة تمنح منفذي القانون صلاحية احتجاز أي مسافر من دون شرح للأسباب، واستجوابه وأخذ عيّنة من حمضه النووي أيضا.