ميركل تأمل ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء، رغبتها في أن يصوت البريطانيون على بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي وذلك عشية الاستفتاء الذي سيُجرى الخميس.

وصرحت للصحافيين عقب محادثات مع رئيسة الوزراء البولندية بيتا شيدلو "بالطبع أريد أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ولكن القرار بيد المواطنين البريطانيين".

أما شيدلو فقالت إنها "تأمل بشدة" أن يختار البريطانيون البقاء في الاتحاد الذي يضم 28 بلدا.

وقالت إن الاتحاد "سيحترم نتيجة" الاستفتاء، إلا أنها قالت إنه "سيبذل كل ما بوسعه للإعداد لتقوية الاتحاد الأوروبي" مضيفة "هذا هو شاغلنا الأكبر".

وأضافت أن "الاتحاد الاوروبي يجب ان يواصل تطوره ويستمر في العمل بوحدة وحزم".

وأعربت ميركل مرارا عن دعمها لبقاء بريطانيا في الاتحاد، في الوقت الذي تظهر استطلاعات الرأي اشتداد المنافسة بين معسكري مؤيدي ومعارضي البقاء في الاتحاد الأوروبي.