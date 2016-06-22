"الشيوخ" الأميركي يرفض توسيع سلطة مراقبة "اف بي آي"

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مقترحا يدعمه الجمهوريون لتوسيع سلطات المراقبة لمكتب التحقيقات الاتحادي "اف بي آي" بعد عملية إطلاق نار جماعي في ملهى ليلي للمثليين الأسبوع الماضي.



وكان من شأن التشريع أن يوسع نطاق أنواع سجلات الهواتف والإنترنت التي يمكن لمكتب التحقيقات الاتحادي طلبها من شركات مثل ألفابت وفيريزون دون مذكرة تفتيش، وتتضمن بيانات عن البريد الإلكتروني وبعض أنشطة تصفح الإنترنت.

هذا وأدان البيت الأبيض، الثلاثاء، "جبن" مجلس الشيوخ الأميركي غداة رفضه تشديد القوانين المتصلة بالأسلحة النارية والذي طرحه الديموقراطيون بعد مقتل 49 شخصا في اعتداء أورلاندو.

وقال المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما، جوش ارنست، على قناة "ام اس ان بي سي ان: "ما شهدناه (الاثنين) مشهد جبن مخجل...لا أجد كلمة أخرى لوصفه".

واستهدف الاقتراحان الديموقراطيان من جهة منع الاشخاص الواردة اسماؤهم على لوائح مراقبة الارهابيين من شراء اسلحة نارية، ومن جهة اخرى الزام جميع بائعي الاسلحة لا سيما في المعارض المتخصصة، بالتحقق من السوابق والحالة النفسية للزبون قبل بيع اي قطعة.