كيري يلتقي دبلوماسيين طالبوا بضربات عسكرية لنظام الأسد

التقى وزير الخارجية الأميركي #جون_كيري، دبلوماسيين أميركيين انتقدوا في مذكرة لهم، سياسة بلادهم تجاه سوريا، ودعوا لتوجيه #ضربات_عسكرية ضد النظام السوري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية #جون_كيربي، أن لقاء كيري مع عشرة من الدبلوماسيين استمر قرابة نصف ساعة، مكتفيا بالقول إن كيري غادر اللقاء بانطباع إيجابي جدا، فيما كان اللقاء على شكل تبادل للآراء.

وكان واحد وخمسون دبلوماسيا أميركيا يعملون في الملف السوري، وقعوا على مذكرة تطالب إدارة بلادهم بتغيير سياستها تجاه سوريا، وتوجيه ضربات عسكرية ضد #نظام_الأسد، لعدم مراعاته وقف إطلاق النار.