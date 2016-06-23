أردوغان: نرغب باستفتاء يكمل إجراءات انضمامنا لأوروبا

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، احتمال أن تنظم بلاده استفتاء حول مواصلة إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار الاستفتاء الذي يتم الخميس حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وأوضح أردوغان الذي وجه انتقادات عنيفة إلى أوروبا، أن بلاده يمكن أن تنظم استفتاء شبيها بالذي تنظمه بريطانيا حول بقائها أو خروجها من الكتلة الأوروبية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة بوقت متأخر الأربعاء "يمكننا النهوض واستشارة الشعب على غرار البريطانيين"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.

وتابع أردوغان "سنسأل: "هل علينا مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو وضع حد لها؟"، متهما أوروبا بأنها لا تريد انضمام تركيا إليها لأنها "دولة ذات غالبية من المسلمين".

وسأل الاتحاد الأوروبي "لماذا تماطلون إلى هذا الحد؟"، معبرا بذلك عن إحباط أنقرة أمام العملية المستمرة منذ سنوات.

وكانت تركيا تقدمت بطلب العضوية في العام 1987، وتخوض مفاوضات عسيرة منذ العام 2005، إلا أن ملفها يحفل بالمسائل الشائكة، ولا يثير حماسة الدول الرئيسية الأعضاء في الاتحاد.