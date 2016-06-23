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الأردن يرد على دعوة العفو الدولية لفتح الحدود

المصدر: دبي - قناة العربية
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني
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طالب الأردن منظمة العفو الدولية بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل أعباء اللاجئين الموجودين على حدوده واستقبال المزيد منهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، في تصريحات له رداً على دعوة منظمة العفو للأردن، إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين، إن "المجموعات المتواجدة على الحدود الشمالية ليست مشكلة أردنية وإنما دولية. وعلى المنظمات الدولية إيجاد طريقة لمساعدتهم" .

وأكد المؤمني أنه سيتم التعاون مع هذه المنظمات، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار.

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