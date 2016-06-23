الأمم المتحدة ترحل جنودا من جنوب السودان بسبب العنف

قال ايرفيه لادسو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام يوم الأربعاء، إن جنودا من بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام في جنوب السودان سيعودون إلى دولهم بسبب ردهم على أحداث عنف دموية وقعت داخل مجمع كان يحتمي به آلاف المدنيين.

وأضافت الأمم المتحدة أن تحقيقا وجد أن ارتباكا في القيادة والسيطرة وقواعد التدخل شاب رد جنود حفظ السلام على القتال الذي حدث في فبراير/شباط في مجمع الأمم المتحدة في ملكال الذي كان يؤوي قرابة 50 ألف مدني.

وِأثناء الحادث الذي استمر يومين، قتل 30 مدنيا على الأقل، وأصيب 123 آخرون.

واتهمت منظمة أطباء بلا حدود بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم "يونميس" بالتلكؤ لفترة وصلت إلى 16 ساعة قبل التدخل لمحاولة وقف العنف.

وأبلغ لادسو الصحافيين بعدما أطلع مجلس الأمن الدولي على الحادث "لن أذكر أسماء في هذه المرحلة. لكن من المؤكد أنه سيكون هناك ترحيل لوحدة في بعض الحالات ولضباط فرادى بحالات أخرى".