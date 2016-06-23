البنتاغون: للمدنيين حق بالإنترنت حتى في الرقة والموصل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية احترامها لحق المدنيين بالوصول إلى الإنترنت حتى في الرقة شمال سوريا، والموصل شمال العراق، حيث يستخدم تنظيم داعش الشبكة للتخطيط لعملياته، حسب ما صرح مسؤول كبير في البنتاغون، الخميس.

وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن القومي، توماس اتكين، في مداخلة أمام الكونغرس "من المهم طبعا منع تنظيم داعش من الوصول إلى الإنترنت".

وأضاف "لكن يجب أن نحترم أيضا حقوق وامتيازات المواطنين بالوصول إلى الإنترنت، إنه توازن دقيق حتى في الرقة والموصل"، المعقلين الأبرز لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان اتكين يجيب عن سؤال من النائبة الجمهورية لولاية اريزونا مارثا ماكسالي حول أسباب "عدم حجب الإنترنت في الرقة"، حيث "يدير المتطرفون العمليات التي تستهدف خصوصا الأميركيين ونمط حياتنا".