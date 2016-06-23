البنتاغون ينقل الحارس الشخصي لـ"بن لادن" من غوانتانامو

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، نقل معتقل يمني في سجن غوانتانامو إلى مونتينيغرو، ما يقلص عدد المعتقلين في السجن العسكري المثير للجدل إلى 79.

وقال البنتاغون إن ست وكالات ودوائر حكومية أوصت بنقل عبدالملك أحمد عبدالوهاب الرحبي، المعتقل في غوانتانامو منذ كانون الثاني/يناير العام 2002.

ووفقاً لملفات مسربة نشرها موقع "ويكيليكس" وصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الرحبي الذي يحمل الجنسية اليمنية كان حارساً شخصياً لأسامة بن لادن ونسيباً لزعيم تنظيم القاعدة السابق.

وألقي القبض على الرحبي (مواليد العام 1979) في كانون الأول/ديسمبر العام 2001 ضمن مجموعة من 31 عنصراً من تنظيم القاعدة.

كما أشار البنتاغون في بيانه إلى أن "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة مونتينيغرو على بادرتها الإنسانية واستعدادها لدعم الجهود الأميركية القائمة لإغلاق معتقل غوانتانامو".

وبعد عملية النقل هذه التي تعكس مجدداً عزم الإدارة الأميركية على إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما في كانون الثاني/يناير المقبل، يبقى 79 معتقلاً في السجن الذي كان يضم في مرحلة معينة 780 سجيناً.