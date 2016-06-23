الحكم على نيوزيلندي بالسجن لنشره صوراً عن عنف داعش

قالت وسائل إعلام محلية إن حكما بالسجن صدر على رجل من نيوزيلندا، اليوم الخميس، لنشره صورا لأعمال عنف ارتكبها تنظيم داعش.

وذكر موقع "ستاف.كو.نز" الإخباري، أن محكمة في أوكلاند قضت بسجن عمران باتل (26 عاما) بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد أن اعترف بإعداد وتوزيع وحيازة تسجيلات مصورة عن أعمال عنف وحشية ارتكبها تنظيم داعش.

وهذا هو أول حكم بسجن شخص لنشر مواد تحتوي على مشاهد عنف.

ونقل الموقع عن القاضي راسل كولينز من المحكمة الجزئية في أوكلاند قوله، إن مثل هذه الاتهامات في نيوزيلندا كانت تقتصر من قبل على نشر صور غير لائقة لأطفال.

وأضاف الموقع أن باتل بعث برسائل نصية تضم رابط فيديو عن قطع التنظيم المتطرف لرؤوس 52 شخصا العام الماضي، وبعدها عثرت الشرطة على كمبيوتر محمول يحوي 62 تسجيلا مصورا عن أعمال عنف أو مشاهد وحشية ارتكبها المتطرفون.