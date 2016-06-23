العفو الدولية تدعو الأردن لإبقاء حدوده مفتوحة

دعت منظمة العفو الدولية الأردن إلى إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين.

وقالت المنظمة إن "الإغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة سيؤدي حتما إلى معاناة شديدة لأولئك غير القادرين على العثور على ملجأ، وسيعرض حياتهم للخطر".

جاء ذلك بعد الهجوم في منطقة الرقبان، والذي أدى إلى مقتل 6 أفراد، وإصابة 14 جريحاً من حرس الحدود الأردني والأجهزة الأمنية في هجوم بسيارة مفخخة على الحدود الشمالية الشرقية بالقرب من الساتر الترابي المقابل لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الرقبان، وفقاً لبيان #الجيش_الأردني.

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين، تشغله مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وقد توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى قيادة القوات المسلحة بعد الهجوم على الحدود.