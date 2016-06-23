عباس: استمرار الاحتلال يضع المنطقة بدوامة عنف

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني إذا أرادت تحقيق السلام مع جيرانها العرب.

واعتبر عباس خلال لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أن استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان والعقوبات الجماعية تضع المنطقة في دوامة من العنف والتطرف.

من جانبها، وصفت موغريني الوضع الراهن على الأرض بالخطير للغاية على الجميع، داعية إلى وقف الاستيطان والتحريض والعنف وهدم المنازل والعمل على تجاوز العراقيل التي تحول دون التوصل إلى حل الدولتين في أقرب وقت.