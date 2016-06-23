كوريا الشمالية: أصبحنا قادرين على مهاجمة أهداف أميركية

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج اون، قوله بعد أن أشرف على اختبار لإطلاق "صاروخ باليستي استراتيجي متوسط المدى" إن بلاده باتت تمتلك "القدرة المؤكدة للهجوم" على المصالح الأميركية في منطقة المحيط الهادي.

وأضاف "لدينا قدرة أكيدة على مهاجمة الأميركيين بشكل شامل وعملي في مسرح العمليات في المحيط الهادئ".

ويتراوح مدى صاروخ "موسودان"، المعروف أيضا باسم "هواسونغ-10"، من 2500 إلى 4000 كلم.

وهذا الطراز من الصواريخ يمكنه أن يصيب أهدافا تمتد من كوريا الجنوبية واليابان كحد أدنى، إلى القواعد العسكرية الأميركية في جزيرة غوام كحد اقصى.

وبعد سلسلة إخفاقات في الأشهر الأخيرة، اختبرت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخين من هذا الطراز، قطع أحدهما مسافة 400 كيلومتر فوق البحر الشرقي، الذي يسمى بحر اليابان أيضا.

وأوضحت الوكالة الكورية المركزية أن الصاروخ أطلق بزاوية عالية لمحاكاة مداه الكامل، وقد بلغ أقصى ارتفاع له أكثر من 1400 كيلومتر.

وأضافت أنه "قدم ضمانة علمية تكنولوجية أكيدة لتطوير نظام الأسلحة الاستراتيجية"، لافتة إلى أن "تجربة الإطلاق تمت بنجاح من دون أدنى تأثير على أمن الدول المجاورة".