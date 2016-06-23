لبنان يفشل للمرة الـ41 في انتخاب رئيسه

أرجأ مجلس النواب اللبناني الخميس للمرة الـ41 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان: "أرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الأربعاء في 13 تموز/يوليو المقبل" بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في 25 أيار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. وساهمت الأزمة في سوريا بتعميق الانقسامات الداخلية وشلل عمل المؤسسات.

ويقاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر، بزعامة النائب ميشال عون، وحلفاؤهما جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة.

وينقسم البرلمان بين قوتين كبيرتين: قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله.