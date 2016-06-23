هجوم مسلح على مجمع لدور سينما غرب ألمانيا ومقتل المُنفذ

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن مسلحاً ملثماً يحمل بندقية وحزام ذخيرة فتح النار في مجمع لدور السينما بمدينة #فيرنهايم في غرب #ألمانيا قرب فرانكفورت، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن الداخلية الألمانية.

وأعلن وزير الداخلية الألماني أن المسلح الذي أطلق النار على أشخاص في دار سينما في مدينة فيرنهايم غرب ألمانيا، مختل عقلياً.

وكانت الشرطة سارعت إلى مداهمة دار السينما وقتل المسلح الذي حاول أخذ رهائن داخل المجمع. وقد أوضحت السلطات المحلية أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي شخص باستثناء منفذ الهجوم.

وكانت صحيفة "مانهايمر مورغن" قد نقلت عن وزير داخلية ولاية هيسه الألمانية أن مسلحاً فتح النار على مجمع لدور السينما في مدينة فيرنهايم بغرب ألمانيا قتل بالرصاص بعدما اقتحمت الشرطة المجمع، مؤكداً عدم وجود "مؤشرات على إصابة آخرين".

وكانت صحيفتا "بيلد" و"فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" ذكرتا أن فرقة من العمليات الخاصة في طريقها لمسرح الحادث. وأضافت "بيلد" أن المسلح يحمل حزاماً من الرصاص على كتفه وأن العشرات غادروا قاعة السينما وسط الصراخ.

ونفت الشرطة أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم، بينما قالت صحيفة محلية أخرى إن ما يتراوح بين 20 إلى 50 شخصاً أصيبوا، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن المهاجم ربما احتجز #رهائن.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ" قد نقل عن مصادر مقربة من الشرطة أن مطلق النار بحوزته "الكثير من الأسلحة" وقد دخل إلى المبنى الساعة الثالثة (13:00 غرينتش). وقال شهود إنه أطلق النار وأوقع عدة جرحى.