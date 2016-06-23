هل كان "الإيدز" وراء ارتكاب مجزرة أورلاندو؟

زعم صديق لجزار #أورلاندو أن عمر #متين ارتكب فعلته في ملهي المثليين "انتقاماً"، بعد اكتشافه أنه أقام علاقة مع رجل مصاب بمتلازمة نقص المناعة (الإيدز).

وحسب ميغل، الذي تحدث لقناةUnivision الناطقة بالإسبانية وظهر بهذا الاسم فقط، فإن متين أقام علاقة مع رجلين من بورتوريكو كان أحدهما مصاباً بالمرض الفتاك، ما جعل الأميركي من أصل أفغاني "مرعوباً".

وكانت إذاعة البيان التابعة لتنظيم #داعش أعلنت مسؤولية التنظيم عن إطلاق نار أودى بحياة 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية #فلوريدا الأميركية.

وقال التنظيم في بيان بثته الإذاعة إنه أرسل عمر متين الذي وصفه بأنه "أحد جنود الخلافة في أميركا" للقيام "بغزوة أمنية" تمكن خلالها من الدخول إلى ناد ليلي للمثليين في مدينة أورلاندو.

لكن ما قاله ميغل، ونقلته صحيفة "تيلغراف" البريطانية، فإن الدافع لم يكن الإرهاب وراء ارتكاب المجزرة، ولكنه الانتقام.

ونقل صديق متين الذي كان علاقة معه أن مرتكب المجزرة أجاب بأنه سيجعل المثليين "يدفعون الثمن"، رداً على سؤال صديقه له ماذا أنت فاعل، بعد خبر إصابة شريكه بالإيدز.