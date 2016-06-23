6 دول عربية ضمن أخطر 10 دول في العالم

نشر معهد الأبحاث العالمية للاقتصاد والسلام، تقريراً أظهر أن من بين أخطر 10 دول في العالم، 6 دول عربية، إلا أن التقرير أظهر أيضاً التفاوت بين البلدان العربية من حيث الهدوء والخطورة.

صنفت البلدان العربية تحت 3 فئات مستوى الأمن والسلام في المجتمع، والصراع الداخلي والدولي، وعسكرة الدولة.

تصدرت #سوريا قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم، بنسبة سلام بلغت 3.8 من أصل خمس درجات.

وفي المركز الثاني، جاءت #جنوب_السودان، ضمن قائمة الأكثر عنفاً بدرجة سلام 3.6 درجة، ثم العراق بـ3.6، فاليمن بنحو 3.4، فيما حل السودان في المرتبة التاسعة بنحو 3.3 وليبيا عاشراً بنحو 3.2.

التقرير تضمن نتائج مثيرة، إذ وضع روسيا في المرتبة الثلاثة عشرة من حيث البلدان الأكثر خطورة بنحو 3.10 من أصل خمس درجات.

وبحسب التقرير فهناك دول تراجعت عن تقييم العام الماضي في درجة الأمن مثل اليمن، وأوكرانيا، وتركيا، وليبيا، والبحرين.

وعلى الرغم من أن المؤشر يشير إلى أن العالم قد أصبح أقل سلماً، إلا أنه يشير أيضاً إلى أن سريلانكا، وجنوب أفريقيا، وموريتانيا تحسنت أوضاعها لتصبح أكثر هدوءاً.