ألمانيا.. مهاجم السينما كان يحمل أسلحة مزيفة

أكدت نيابة دارمشتات، الجمعة، أن الرجل الذي تحصن بعد ظهر الخميس في دار للسينما في فيرنهايم غرب ألمانيا قبل أن يتم قتله لم يكن معه سوى أسلحة وهمية.

وقالت النيابة في بيان إنه "كان مسلحاً بسلاح ماسورته طويلة ومسدس كانا في الواقع أسلحة تطلق رصاصاً فارغاً. في المقابل كان يحمل قنابل يدوية تبين أنها وهمية".

وأفادت النتائج الأولية للتحقيق أن الرجل "شاب في التاسعة عشرة من العمر ولد في مانهايم (غرباً) وكان يعيش شمال ألمانيا"، وفق المصدر نفسه. وذكرت النتائج أن الشاب "احتجز أربعة موظفين و14 زائراً رهائن، بينهم أطفال، وقام بتهديدهم".

وتابعت أن "أسباب هذه الخطوة تبقى غامضة حاليا"، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي مؤشر إلى دوافع إرهابية أو سياسية للهجوم.

وقتلت الشرطة الألمانية مسلحاً بعد ظهر الخميس في دار للسينما في فيرنهايم. وقال وزير الداخلية في مقاطعة هيسه، بيتر بوث، إنه "كان يجول في مجمع السينما وبدا أنه مضطرب".