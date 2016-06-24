أوباما: نحترم قرار بريطانيا وعلاقتنا الخاصة معها ستستمر

أعلن الرئيس الأميركي باراك #أوباما اليوم الجمعة أنه يحترم قرار #بريطانيا بالخروج من #الاتحاد_الأوروبي، مشددا على أن العلاقات مستمرة بين بلاده وبريطانيا.

وقال أوباما في بيان عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء البريطاني: "قال شعب #المملكة_المتحدة كلمته ونحن نحترم قراره. المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيبقيان شريكين لا يمكن الاستغناء عن أي منهما بالنسبة إلى #الولايات_المتحدة حتى عندما يبدآن التفاوض بشأن طبيعة العلاقة المستمرة بينهما".

وبعد ساعات أعرب أوباما عن ثقته في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت الناخبين على ذلك سيتم "بشكل سلس".

وقال إن رئيس الحكومة البريطانية "ديفيد كاميرون صديق وشريك استثنائي"، موضحاً أنه بحث خلال اتصال هاتفي معه أهمية التركيز على "النمو الاقتصادي والاستقرار المالي".

وقال أوباما في خطاب أمام مؤتمر لرجال الأعمال في جامعة ستانفورد: "على الرغم من أن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي ستتغير إلا أن هناك شيئاً واحداً لن يتغير هو العلاقة الخاصة الموجودة بين شعبينا... هذا سيستمر. وسيبقى الاتحاد الأوروبي أحد شركائنا الذين لا يمكن الاستغناء عنهم".