إسرائيل تغلق فضائية فلسطينية

أغلقت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، فضائية #مساواة" الفلسطينية التي تعمل داخل أراضي الخط الأخضر.

ووقع وزير #الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، الخميس، أمر حظر إجراء أي فعالية في قناة "مساواة" #الفضائية الفلسطينية التي تمتلك استديوهات تبث برامج منها في مدينة #الناصرة، داخل أراضي الخط الأخضر، وفق ما ذكر موقع "فلسطين 48".

وحسب بيان أصدرته #الشرطة_الإسرائيلية، الجمعة، فإن "الوزير إردان أكد عدم السماح بالمس بسيادة دولة إسرائيل، وعدم إفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية بوضع موطئ قدم في أراضي الدولة"، على حد قوله.