إنقاذ أكثر من 2000 مهاجر في البحر اليوم قبالة إيطاليا

قال خفر السواحل الإيطالي إن أطقم عدة سفن انتشلت أكثر من 2000 مهاجر من قوارب مكتظة في #البحر_المتوسط اليوم الجمعة في الوقت الذي كثف فيه مهربو البشر عملياتهم مع تحسن الطقس خلال اليومين الماضيين.

وجرى انتشال أكثر من 7100 شخص من المياه الدولية منذ أمس الخميس، معظمهم انطلقوا من سواحل #ليبيا .

ودخلت أسوأ أزمة للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية عامها الثالث دون أن تظهر في الأفق مؤشرات على أي تراجع في تدفق اللاجئين من شمال إفريقا إلى #إيطاليا .

وشاركت سفن تنتمي إلى منظمات "أطباء بلا حدود" و"ميغرانت أوف شور إيد ستيشن" والبحرية الإيطالية ووكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" في انتشال المهاجرين من تسعة قوارب اليوم الجمعة.

ووفقا لوزارة الداخلية تم نقل نحو 60 ألفا من مهاجري القوارب إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام.