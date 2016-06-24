الأمم المتحدة تأمل ببقاء الاتحاد الأوروبي "شريكا قويا"

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، #بان_كي_مون، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يبقى #الاتحاد_الأوروبي "شريكا قويا" للمنظمة الدولية حول المسائل الإنسانية والسلام والأمن "بما يشمل الهجرة".

وفي تعليق على قرار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبّر بان كي مون أيضا في بيان عن أمله في أن تواصل #لندن "لعب دور قيادي" في مجال المساعدة على التنمية.

وأضاف: "في الأمم المتحدة سنواصل العمل مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وهما شريكان مهمان". وتابع بان كي مون أنه يراهن خلال الفترة الانتقالية التي تبدأ بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على "براغماتية أوروبا وحسها بالمسؤولية المشتركة بما فيه مصلحة المواطنين الأوروبيين".

وخلص إلى القول: "نحن أقوى حين نعمل معا".