الدول الست المؤسسة لاتحاد أوروبا تجتمع السبت في برلين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن وزراء خارجية الدول الست المؤسسة لـ #الاتحاد_الأوروبي سيعقدون اجتماعا السبت في #برلين، للتباحث في تبعات الاستفتاء الذي قرر فيه #البريطانيون الخروج من الكتلة الأوروبية.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الخارجية #الألماني فرانك فالتر شتاينامير سيستقبل السبت 25 حزيران/يونيو وزراء خارجية #فرنسا جان مارك ايرولت، وهولندا بيرت كوندرز، وإيطاليا باولو جنتيلوني، وبلجيكا ديدييه رينديرز، ولوكسمبورغ جان اسلبورن، لإجراء #مشاورات"، ومن أجل "التباحث حول قضايا الساعة في السياسة الأوروبية".