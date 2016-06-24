العاهل الأردني لبان كي مون: لا نقبل المساس بأمننا

أكد ملك الأردن #عبدالله_الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن بلاده ستضرب بيد من حديد كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنها.

وشدد #العاهل_الأردني على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وأشار الملك إلى أن #الأردن طالما حذر من خطورة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.

وكان بان كي مون أعرب عن تعازيه لضحايا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة 7 أشخاص من قوات حرس الحدود والدفاع المدني على الحدود، مؤكداً وقوف الأمم المتحدة إلى جانب المملكة في مختلف الظروف ودعم قدراتها للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية.