الكويت.. نحر شقيقه في "ديوانية" المنزل

ضبطت أجهزة الأمن الكويتية شاباً نحر شقيقه مبرراً جريمته بوجود "خلافات عائلية"، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار مصدر أمني نقلت عنه الصحيفة المحلية إلى أنه "تم العثور على هاتف المواطن الذي قضى نحراً على يد شقيقه في غرب مشرف في بر الأدعمي"، لافتاً إلى أن "الهاتف عثر عليه محروقاً".

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ذكرت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من القبض على المواطن (مواليد 1993) الذي أقدم على قتل أخيه (مواليد العام 1991) طعنا ونحرا.

وقالت الإدارة في بيان إن "الجريمة وقعت أحداثها في منطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف) فجر اليوم، وأفضت إلى مقتل شاب عثر عليه والداه منحوراً في ديوانية منزلهما، وأبلغا الأمن حيث توجهت الأجهزة المختصة إلى موقع الجريمة لمعاينة الموقع ورفع الأدلة وتحريزها".

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن "رجال المباحث لاحظوا وجود بعض الجروح في مناطق متفرقة من جسم أخ القتيل، وعند سؤاله عن سبب هذه الجروح أفاد بأنه سقط من على دراجته النارية، غير أنه وبتكثيف التحقيق معه أقر بأنه من أقدم على قتل أخيه بتوجيه عدة طعنات قاتلة له ثم نحره بسكين أخفاها في بر الأدعمي حيث عثر عليها محروقة مع بعض ممتلكات تخص القتيل".

وبينت الإدارة أن "القاتل برر جريمته بوجود خلافات أسرية واجتماعية مع أخيه ما دفعه إلى التخلص منه بقتله، وقد أحيل القاتل إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص".

وذكرت الصحيفة أن والد الضحية هو الذي كشف الجريمة لدى دخوله إلى ديوانية المنزل حيث وجد ابنه مضرجاً بدمائه وقد فارق الحياة بعد تعرضه للذبح من الرقبة، ولفت الوالد إلى أن ابنه كان قبل وقوع الجريمة جالساً مع أصدقائه في الديوانية.