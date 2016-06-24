النواب الروس يقرون قانونين خلافيين حول مكافحة الإرهاب

أقر النواب الروس، اليوم الجمعة، قانونين لمكافحة #الإرهاب تندد بهما المعارضة، أحدهما يعزز الرقابة على الاتصالات عبر إجبار شركات الإنترنت على تخزين معلومات المستخدمين لأشهر عدة.

والقانون الأول الذي أقره مجلس #الدوما خلال اجتماعه الأخير قبل العطلة الصيفية يفرض عقوبات بالسجن على الذين لا يبلغون عن جنحة كانوا شهودا عليها، ويخفض سن المسؤولية الجزائية إلى 14 عاما ويفرض عقوبات تصل إلى السجن لسبع سنوات "على من يبرر علنا الإرهاب" حتى عبر #الإنترنت.

والقانون الثاني يعزز رقابة أجهزة الاستخبارات على شبكات الاتصالات عبر إجبار شركات الإنترنت على تخزين الرسائل و #الاتصالات ومعلومات المستخدمين طيلة ستة أشهر لتسليمها "إلى الوكالات الحكومية المناسبة" في حال طلبت ذلك.

كما أن #شبكات_التواصل_الاجتماعي باتت مجبرة على تخزين هذا النوع من المعلومات طيلة ستة أشهر.

ومن المفترض أن يصادق مجلس الاتحاد على هذا القانون على أن يصبح نافذا بعد توقيع الرئيس فلاديمير #بوتين عليه.

ونددت المعارضة الروسية بالقانونين واعتبرتهما محاولة "لفرض رقابة شاملة" من قبل السلطات.

وقال النائب المعارض ديمتري غودكوف قبل التصويت على القانون، إن "نظام تسجيل كل الاتصالات وإنشاء قواعد معلومات لا علاقة له بمكافحة الارهاب".

في حين اعتبر المحلل السياسي كونستانتين كلاتشيف أن إقرار القانونين مرتبط بالانتخابات التشريعية التي ستجري في ايلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "القانون القائم كاف وزيادة لمحاربة الارهاب".