برلمان أوروبا يجتمع الثلاثاء لتقييم نتائج خروج بريطانيا

قال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة إن المجلس سيجتمع يوم الثلاثاء لتقييم نتائج تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شولتز للصحافيين "قرر البرلمان الاجتماع في العاشرة من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) لتبني قرار يقيّم نتائج الاستفتاء ويحدد الخطوات الضرورية المقبلة".

كما أكد أنّه سيتعيّن على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 مناقشة كيفية تطويره، مشيرا إلى أن الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو على وجه الخصوص تحتاج لمناقشة سبل حماية نفسها في الأشهر المقبلة التي ستشهد فترات مضطربة على الأرجح.